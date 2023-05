As revelações de 30 a 4 de junho de 2023, para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot Foto ilustrativa - Unsplash - petr sidorov

Outra semana em curso e nada melhor do que segui-la ficando por dentro do que o universo reserva para o seu signo, não é mesmo? E é pensando nisso que hoje trouxemos as revelações das cartas do tarot para as pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário - O Papa

Semana bastante positiva é a prevista para a pessoa de Sagitário quando falamos sobre os negócios. É possível que você lide com um dinheiro extra, o que não significa que pode sair gastando sem pensar.

Sobre a vida amorosa, as cartas te aconselham a dar mais atenção para o seu parceiro e buscar mais momentos para que possam estar juntos.

Capricórnio - O Sol

Assim como Sagitário, a pessoa de Capricórnio terá uma semana bastante positiva em todos os aspectos de sua vida, incluindo o profissional. As cartas apenas alertam para que não tente guiar o caminho, mas sim aproveitar o destino que o universo te proporciona.

Quando falamos sobre amor, alguém especial passará por sua vida nos próximos dias e você não pode deixá-la ir embora.

Aquário - O Enforcado

Embora situações difíceis sejam quase que inevitáveis, não permita que o estresse da rotina domine sua vida, pois além de sua saúde mental, isso pode começar a refletir em sua saúde física. É hora de deixar o passado de uma vez por todas para trás para que você realmente consiga avançar em sua vida.

Por fim, é melhor estar preparado, pois nos próximos dias pode surgir algum tipo de conflito familiar.

Peixes - O Imperador

Diferente de outros signos, Peixes não enfrenta uma fase positiva e pode ser surpreendido por uma notícia negativa em breve. Tenha calma, respire fundo e não tenha vergonha de aceitar ajuda dos demais.

Por fim, o tarot te deixa um conselho: preste mais atenção naquilo que fez e se dedica, pois está investindo energia em coisas que na verdade não vão contribuir em nada para sua vida.

