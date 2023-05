As revelações de 30 a 4 de junho de 2023, para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, segundo o tarot

Outra semana em curso e nada melhor do que segui-la ficando por dentro do que o universo reserva para o seu signo, não é mesmo? E é pensando nisso que hoje trouxemos as revelações das cartas do tarot para as pessoas de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries - O Julgamento

A carta de Áries revela que essa será uma semana em que você se sentirá repleto de energia e é melhor estar preparado, pois no meio de toda esta intensidade terá que tomar uma importante decisão nos próximos dias. Utilize de sua intuição para confirmar por qual caminho deve seguir.

Sobre o campo amoroso, as cartas reforçam que tal pessoa deve deixar o passado de uma vez por todas para trás, porque caso contrário isso pode resultar no término de seu relacionamento.

Touro - A Força

Para Touro, as cartas revelam que essa semana pode ser bastante positiva no campo profissional. Você terá a oportunidade de apresentar planos que até agora só estavam no papel, então este é o momento de se destacar.

Quando falamos sobre a vida amorosa, é hora de abrir mais a mente e pensar positivo, pois no momento certo a pessoa especial vai chegar. Lembre-se que as palavras têm poder.

Gêmeos - O Diabo

É possível que se depare com alguns conflitos no campo profissional nos próximos dias e as cartas ressaltam que você deve apenas ser mediador e não se envolver diretamente em tais situações.

Sobre o amor, é hora de ser sincero consigo mesmo e ver o que tal pessoa realmente quer com você. É um relacionamento mesmo ou apenas coisa de momento?

Câncer - Os Enamorados

Câncer, por sua vez, tem uma semana positiva e no qual o universo abre os caminhos do amor. Se tem algo que acha que está mal resolvido com alguém, esta é a hora de sentar e conversar.

Quando pensamos na vida profissional, as cartas te deixam o seguinte conselho: saiba separar mais o trabalho para que isso não afete sua vida pessoal.

