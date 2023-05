Quebrando o OnlyFans: Fotos de Fabiana Karla mostram detalhes em biquini

A atriz Fabiana Karla aproveitou o dia de piscina no domingo para tirar fotos e mostrar em detalhes seu biquini.

Ela ainda fez uma brincadeira com os seguidores, dizendo que as fotos iriam “quebrar” o OnlyFans.

A combinação de rosa com estampa de oncinha e óculos escuros combinando renderam elogios e comentários de amigos.

“Olha ela”, admirou Ingrid Guimarães, amiga da artista.

Confira as fotos de Fabiana Karla a seguir:

Recentemente, por exemplo, ela criticou um vídeo do Porta dos Fundos que contava com conteúdo preconceituoso contra pessoas gordas.

Não é a primeira vez que Fabiana entrega cliques de biquini e ela já deixou claro que busca ajudar as mulheres a aceitarem seus corpos.

“O corpo alcança o que a mente acredita”, já escreveu nas redes.

A atriz já falou sobre a gordofobia, que é o comportamento de pessoas que julgam alguém inferior, desprezível ou repugnante por ser gordo, e como os corpos grandes merecem respeito

“Esse post é um desabafo! É muito difícil se posicionar e eu sempre acreditei que o bullying nunca me atingiu, mas com o passar do tempo, eu fui entender que isso não significa que ele não existiu por perto….E agora ele se apresenta pra mim disfarçado de ARTE. Eu defendo tantas causas, sou parceira de tanta gente, então nessa hora, no meu lugar de fala, eu não posso calar. Chega de empatia seletiva. Todos somos pessoas e merecemos RESPEITO. Desta vez não dá pra só SER, precisei falar, agir, desabafar, mas não é um ataque, é realmente um desabafo. Estou à disposição pra aprendermos juntos, mas preciso estar a serviço e como esse é meu lugar de fala, aqui estou eu. #naoagordofobia”, escreveu a atriz.

