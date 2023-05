Os 3 signos que dão passos agridoces no amor na semana

Mais uma semana começa e alguns signos do zodíaco podem dar passos positivos, mas complexos quando se trata de vida amorosa.

Confira quais são:

Leão

Chegou o momento de voltar a sonhar no amor e colocar em prática para realizar. Isso é mais fácil para quem está alinhado com o parceiro, mas pode ser um desafio para aqueles que ainda não tem algo estável. Não se pressione e não deixe os sentimentos o colocarem para baixo. É hora de entender algumas vulnerabilidades e necessidade de conexão, para assim atrair quem está mais alinhado e pensar sobre seu papel no relacionamento sem jogar apenas a expectativa nos outros.

Sagitário

Uma nova fase começa e é mais fácil compreender o que realmente deseja em sua vida amorosa. Para muitos, os sonhos e o futuro do relacionamento irá ficar mais claro, o que pode impulsionar um passo importante ou tocar em questões mais delicadas sobre se a outra pessoa está ou não remando para o mesmo lado. Novos alinhamentos no lar tornam as coisas mais tranquilas ou mudanças que chegam para melhor. Não desanime!

Capricórnio

A energia faz com que casais se conheçam novamente e entendam melhor as intenções um do outro. Isso será mais fácil para uns do que para outros, pois algumas mágoas podem vir à tona para serem resolvidas. Foque em seus sentimentos e em como nutrir a relação para se curar, o drama e o estresse só piora as coisas. Esse tende a ser um momento de introspecção, reflexão e intuição; acolha seu emocional e tente tomar atitudes práticas para se sentir melhor.

