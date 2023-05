“Ímãs de mulheres”: estes perfumes nacionais são os mais elogiados do momento Imagem: reprodução Youtube (@LuisJordao)

Se você está buscando uma fragrância para chamar a atenção, principalmente das mulheres, preste atenção nos aromas a seguir.

De acordo com o youtuber ‘Luis Jordão’, esses perfumes são considerados verdadeiros ímãs, que rendem muito elogios principalmente em encontros românticos e baladas. Confira.

NI - Par Fun

A casa Par Fun traz em suas criações perfumes inspirados em importados exclusivos. Logo. NI é um contratipo de Ani (Nishane), um perfume totalmente diferente e fora do radar.

Em sua composição leva nota de Baunilha crermosa e gourmand, acompanhada de groselha pretae fundo floral elegante e sedutor.

Malbec Black - O Boticário

Um das linhas mais famosas da marca O Boticário, Malbec também possui sua versão para seduzir. ‘Black’, lançado em 2019, é ideal para noites frias, chamando muito a atenção das mulheres. Uma fragrância quente, sedutora e romântica. Segundo Luis, não é um perfume difícil, por isso pode ser utilizado em encontros.

As notas de topo são Canela, Cardamomo, Gengibre, Limão, Junípero ou zimbro e Bergamota. As notas de coração são Sálvia e Gerânio e as notas de fundo são Baunilha, Benjoim, Olíbano, Sândalo, Âmbar, Cashmeran e Patchouli.

Hills - Nuancielo

Outra marca pouco conhecida, Nuancielo também trabalha com inspirações. Neste caso, Hills é contratipo de The One de Dolce&Gabbana, versão eau de parfum.

As notas de topo são Toranja, Coentro e Manjericão. As notas de coração são Gengibre, Cardamomo e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Âmbar, Tabaco e Cedro.

