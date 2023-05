Você usa jeans? O primeiro modelo completou 150 anos: sim, é o 501

Os jeans tornaram-se uma peça popular em todo o mundo. Mas você sabia que eles completaram 150 anos recentemente? Trouxemos a sua história, onde a marca Levi’s foi responsável pelo primeiro modelo: o 501. Suas décadas de história o tornaram um ícone em nível mundial. Além de ser o primeiro jeans lançado pela empresa, ele se destaca pelo seu botão de cintura.

Mas, você conhece a história por trás deles? Originalmente, as calças jeans eram usadas como uniforme de trabalho por operários. Naquela época, eram conhecidas como “macacões de cintura”. E era Levi Strauss quem se dedicava a fornecer calças de tecido para os trabalhadores.

O empresário alemão chegou aos Estados Unidos em 1851 e fundou sua pequena empresa, mas só foi em 1873 que o modelo 501 foi lançado. Nesse ano, ele se associou a Jacob Davis, que o alertou para o problema de que os bolsos estavam se desfazendo com o duro trabalho nas minas. Para resolver esse problema, eles começaram a incluir rebites de cobre nos macacões de trabalho e também patentearam o processo, e a marca foi registrada em plena febre do ouro em São Francisco, Califórnia.

O primeiro jeans, que fazia parte da linha 501, foi confeccionado a partir do tecido de algodão usado no século XIX como matéria-prima para as calças de marinheiros de Génova.

Com o passar dos anos, o que começou como um pequeno comércio tornou-se uma das maiores empresas do mundo e líder em roupa jeans. Desde então, a peça tornou-se um ícone global de cultura e estilo e até mesmo foi considerada a “peça de moda do século XX” por sua influência, ajuste perfeito e por ser essencial em qualquer guarda-roupa.

E, atualmente, a marca tem aproximadamente 500 lojas em todo o mundo e seus produtos são vendidos em mais de 110 países.

“Qual a importância para mim do jeans 501?” É uma pergunta que muitos fizeram ao longo dos anos, e é por isso que hoje queremos compartilhar as melhores histórias (surpreendentemente são 100% reais!) sobre o clássico modelo. Todas foram captadas pelas câmeras e compartilhadas entre amigos, com o objetivo de dar credibilidade a esses fatos tão insólitos.

ENFERMEIRA, NÃO CORTE MINHAS CALÇAS JEANS!

Esta é a história de um homem de Óregon que fraturou a tíbia e se recusou a deixar a enfermeira cortar seus 501. Isso não é ensinado na faculdade de medicina, mas com certeza, este cuidado intensivo é único.

UM INTERCÂMBIO JUSTO

Esta é a história da querida vaca de uma família de Tbilisi, Geórgia, em 1982. Também é a história de um filho que trocou a vaca por um 501. Sua família disse que era insensato. Mas os locais disseram que foi lendário.

Jeans na passarela parisiense!

Esta é a história real de um ‘takeover’ das passarelas parisienses em 1947. Naquela época, os vestidos de alta costura dominavam e as irmãs Emery subiram a uma passarela com seus jeans Levi’s e deixaram o mundo de boca aberta.

DE ETIQUETA LEVI’S

Esta é uma história real de um casal que disse “Eu aceito” em seus jeans 501. Mas também é a história de inúmeros casais que fizeram a mesma coisa. Trata-se de deixar de lado os códigos de vestuário e trocar votos com quem você ama, vestindo o que quiser. Assim se vê o felizes para sempre na melhor história que se usou.