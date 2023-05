Os signos do zodíaco que podem formar casais “quase ideias”

Quando se trata de amor e relacionamentos, alguns casais parecem que foram feitos um para o outro. No entanto, existem diferenças complexas que podem se tornar grandes problemas mesmo assim.

Confira quais são e como isso pode acontecer:

Touro e Libra

Tanto para quem vê de fora como para os que estão dentro do relacionamento, a compatibilidade desses signos fica evidente. Existe muito carinho, beleza, amor e atenção trocada entre eles, mas os objetivos podem destoar bastante, uma vez que o taurino está muito ligado ao material e o libriano pode cultivar o desapego.

Câncer e Escorpião

Existe muita intensidade e carinho que esses dois signos podem compartilhar, chegando a níveis profundos da sensibilidade e emoções. No entanto, eles também podem passar a se rejeitar quando exageram no apego e sinceridade que torna os confrontos cada vez mais pessoais; nenhum deles aguenta ser julgado por muito tempo.

Sagitário e Peixes

Existe romance e imaginação de sobra para esse casal viver sonhos, fantasias e aventuras que fazem tudo ser emocionante. No entanto, ambos podem se chatear com o desprendimento e afastamento um do outro quando é preciso tratar de problemas, já que não é forte de nenhuma das partes colocar a maturidade na frente para resolver os conflitos.