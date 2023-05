Melhores perfumes masculinos de 2023

O primeiro semestre de 2023 está chegando ao fim e alguns perfumes se destacaram em relação a outros.

Caso você esteja envolvido no mundo da perfumaria, é possível identificar quais os aromas masculinos chamaram mais a atenção.

Contudo, se você não entende muito de perfumes, mas gostaria de saber quais foram os mais elogiados e comprados até o momento, confira a lista a seguir.

Bleu de Chanel Parfum - Chanel

Uma fragrância bem masculina e potente, sendo uma das mais cobiçadas pelos homens ultimamente.

As notas de topo deste perfume são Raspas de Limão, Bergamota, Hortelã e Artemísia, seguidas pelas notas de coração em Lavanda, Abacaxi, Gerânio e Notas Verdes e as notas de fundo são Sândalo, Cedro, Madeira de Âmbar, Iso E Super e Fava Tonka.

CK One - Calvin Klein

Uma fragrância refrescante e compartilhável, ideal para o uso diário, principalmente em dias mais quentes.

As notas de topo são Limão, Notas Verdes, Bergamota, Abacaxi, Mandarina, Cardamomo e Mamão Papaia. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Jasmim, Violeta, Noz-moscada, Rosa, Raíz de Orris e Frésia e as notas de fundo são Acorde Verde, Almíscar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho, Chá Verde e Âmbar.

Armani Code - Giorgio Armani

Mesmo lançado em 2004, esta é uma fragrância que nunca sai da de moda. É uma fragrância cítrica, mas com um couro bem marcante, por isso funciona mais à noite ou em dias frios.

Limão e Bergamota são as notas de topo, seguidas pelas notas de Anis Estrelado, Flor de Oliveira e Madeira Guaiac no coração e finalizando com Couro, Fava Tonka e Tabaco. no fundo.

A fragrância Armani Code foi premiada em 2006 com o ‘FiFi Award Fragrance Of The Year Men`s Luxe’.

Dior Sauvage - Dior

Disputa com Bleu de Chanel o primeiro lugar da fragrância mais famosa entre os homens. Um perfume potente, com alta fixação e projeção.

As notas de topo são Bergamota da Calábria e Pimenta. As notas de coração são Pimenta de Szechuan, Lavanda, Pimenta Rosa, Vetiver, Patchouli, Gerânio e Elemi e as notas de fundo são Ambroxan, Cedro e Ládano.

