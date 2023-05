Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 28 de maio a 3 de junho de 2023

Mais uma semana está começando e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Você está aqui para unir seus entes queridos e impedi-los de julgar uns aos outros. Todos estão aqui para colaborar para alcançar a harmonia e a paz de que precisam.

Touro

Aquilo que você tanto queria tanto, entra na sua vida. Uma bênção que será o amor mais puro que você experimentará.

Gêmeos

Não fique no escuro, você tem que encontrar forças onde para continuar. A tranquilidade ajudará a superar esse momento de angústia e ansiedade que você está vivendo agora.

Câncer

Você se sente amargurado, com aquelas energias negativas que não te deixam ver as experiências da vida como aprendizado. É hora de começar a ver o lado positivo.

Leão

Firmeza e determinação diante das adversidades. Ninguém é mais forte do que você para superar esses tempos difíceis. Você consegue, não desista.

Virgem

As mudanças entram em sua vida para levá-lo ao sucesso, mas com humildade e amor. Generosidade e bondade não podem faltar quando se trata de receber bênçãos. A reflexão virá para ajudá-lo a não perder o rumo por causa dos egos.

Libra

Por mais difícil e pesado que seja o caminho para alcançar seu objetivo, sua atitude positiva deve estar sempre presente.

Escorpião

Não deixe que o que os outros pensam ou dizem o impeça no caminho que deve seguir para alcançar o que deseja, continue com coragem.

Sagitário

Pare de pensar no passado e concentre-se no presente e no futuro. Você merece as melhores oportunidades, merece ser valorizado como ser humano.

Capricórnio

Você precisa superar aquela situação que te fez errar. Você deve corrigi-lo e virar a página para poder seguir em frente com a melhor atitude.

Aquário

Você precisa ser um guerreiro nesses momentos de dificuldades. Você é a sua força. Não desanime e se liberte dos seus pensamentos negativos.

Peixes

Você está em um momento emocional que não o deixa seguir em frente. O passado deve ser deixado para trás e você deve trabalhar a cura do coração.