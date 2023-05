As revelações desta segunda-feira (29) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, segundo o tarot

Entramos oficialmente na última semana do mês de maio e nada melhor do que iniciá-la conferindo as previsões das cartas do tarot para o seu signo. As revelações são para as pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Sagitário, as cartas do tarot reforçam que este início de semana será focado em seu relacionamento e em solucionar todas as diferenças que pode ter com seu companheiro.

Além disso, será um ciclo bastante positivo de forma geral e também uma ótima oportunidade para se relacionar com os demais e fazer amigos.

Capricórnio

Hora de deixar de uma vez por todas o passado para trás, pois somente assim é que deixará de sofrer e se abrirá para conhecer pessoas novas. As cartas do tarot lembram ainda que por muitas das vezes o medo de nos machucarmos outra vez gera certos bloqueios que não nos permitem avançar.

Aquário

Períodos de mudanças intensas se aproximam da vida da pessoa de Aquário nesta semana que se inicia, então é melhor estar preparado, principalmente porque pode sofrer também uma desilusão com alguém que gosta muito.

Visto assim, tenha paciência e tire o tempo necessário para colocar as ideias em ordem.

Peixes

Boas notícias, Peixes! O tarot revela que devem entrar pessoas novas em sua vida durante esta semana e você também terá a oportunidade de participar de projetos que vão trazer diversos benefícios em sua vida. De forma geral, se prepare, pois as mudanças se aproximam!

