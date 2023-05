As revelações desta segunda-feira (29) para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, segundo o tarot

Entramos oficialmente na última semana do mês de maio e nada melhor do que iniciá-la conferindo as previsões das cartas do tarot para o seu signo. As revelações são para as pessoas de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

É melhor estar preparado, Áries, porque embora a comunicação flua neste dia, as cartas revelam que você pode passar por uma desilusão com alguém próximo.

Além disso, algo tende a te preocupar nos próximos dias, o que exigirá muito cuidado e paciência até que esta fase passe.

Touro

Atenção, Touro, é hora de deixar que seu companheiro assuma mais as responsabilidades de casa e resolver certos conflitos. Não leve toda esta carga com você.

Além disso, o tarot te deixa um conselho importante: não tenha medo em dizer que não entendeu ou que não sabe sobre algo para que assim evite conflitos futuros.

Gêmeos

Hora de focar em sua vida sentimental, pois o tarot reforça que os demais pontos devem fluir positivamente. Sobre o primeiro ponto citado anteriormente, se abra com amigos e pessoas próximas, pois assim como recomendado para outros signos, você não deve carregar a carga dos problemas sozinho.

Câncer

Você sente uma necessidade enorme de mudar certos pontos de sua, no entanto as cartas reforçam que este não é momento, assim que tenha paciência. Agora, é o instante ideal para que cuide mais de sua saúde, não apenas física, mas também mental.

