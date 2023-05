Arrase nas combinações: 5 dicas infalíveis para usar calças wide leg com estilo!

Reprodução Crie looks incríveis com a versatilidade das calças wide leg e arrase em qualquer ocasião! Foto: @greceghanem (Instagram)

Se você está em busca de um visual elegante, moderno e superestiloso, as calças wide leg são a escolha certa! Com sua modelagem ampla e fluida, elas proporcionam conforto e e estilo em um único look. Se você tem dúvidas de como combiná-las, não se preocupe! Estamos aqui para ajudar.

Uma vez que você veja o quão chique o mundo da moda está fazendo com que as calças largas pareçam, você vai concordar que elas são a melhor opção.

5 dicas infalíveis para usar calças wide leg com estilo!

Equilíbrio é a chave

Como as calças wide leg têm uma modelagem solta, é importante equilibrar o volume do visual. Para isso, combine-as com peças mais justas na parte de cima, como blusas cropped, camisas de tecido fino ou regatas ajustadas. Essa combinação garante um resultado equilibrado e elegante.

Top cropped e calças wide leg

A dupla perfeita! Os tops cropped são ideais para combinar com as calças wide leg, pois adicionam um toque moderno ao look. Escolha um top que termine na altura da cintura da calça e crie um visual fashionista e descolado.

Acessórios são indispensáveis

Para deixar o seu look com calças wide leg ainda mais estiloso, aposte nos acessórios! Um cinto largo marcando a cintura, por exemplo, cria um contraste interessante e valoriza a silhueta. Além disso, experimente combinar com sapatos de salto alto para um toque de sofisticação ou tênis branco para um visual mais casual.

Estampas e cores

Não tenha medo de brincar com estampas e cores ao usar calças wide leg. Elas são uma tela em branco para criar combinações divertidas e expressar seu estilo pessoal. Combine a calça com uma blusa estampada ou invista em cores vibrantes para trazer vida ao look.

Camadas e sobreposições

As calças wide leg são perfeitas para criar looks em camadas e sobreposições. Experimente combinar com um cardigã longo ou um blazer estruturado para adicionar textura e estilo ao visual. Essas sobreposições são ótimas opções para os dias mais fresquinhos.

