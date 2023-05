Moda: 5 combinações incríveis de jeans e blazer para um look perfeito!

Reprodução Seja qual for o seu estilo, você pode criar looks deslumbrantes com essas peças versáteis. Foto: @greceghanem (Instagram)

Se você ama jeans e blazer, prepare-se para elevar seu estilo a um novo patamar! A combinação dessas duas peças clássicas pode resultar em looks sofisticados e cheios de personalidade. Para ajudá-la a arrasar com estilo, reunimos 5 dicas infalíveis de como usar jeans e blazer em um mesmo outfit. Vamos lá!

5 formas de usar jeans e blazer em um look

Casual Chic

Para uma proposta casual, aposte em um jeans skinny de lavagem escura e um blazer estruturado. Complemente com uma camiseta básica e um par de tênis ou mocassins. Esse look é perfeito para um passeio descontraído ou um encontro casual.

Street style

Se você busca um visual urbano e moderno, experimente combinar um jeans destroyed com um blazer oversized. Adicione uma camiseta estampada, botas de cano curto e finalize com acessórios ousados, como um chapéu ou uma bolsa statement. O resultado será um look cheio de atitude!

Elegância despojada

Para um estilo elegante, porém descontraído, escolha um jeans de corte reto e um blazer de cor neutra. Acrescente uma blusa de seda ou uma camisa social e finalize com sapatos de salto médio. Esse look é perfeito para eventos sociais ou até mesmo para o ambiente de trabalho.

Estampa animal

Se você quer adicionar um toque estiloso ao seu look, experimente combinar um jeans básico com um blazer animal print. Opte por uma estampa clássica, como oncinha ou cobra, e equilibre o visual com peças neutras. Uma blusa preta simples e botas pretas ótimas escolhas para completar esse look.

Despojado e sofisticado

Se você gosta de um visual descolado, porém elegante, experimente combinar um baggy jeans com um blazer de tecido leve. Use uma regata básica por baixo e adicione um par de sapatos de salto alto. Complete o look com uma bolsa estruturada e alguns acessórios minimalistas. Você estará pronta para qualquer ocasião!

