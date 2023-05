5 perfumes femininos mais vendidos de 2023

Uma das missões mais difíceis para quem não entende muito de perfumes é escolher uma fragrância nova para chamar de sua.

Mas esse problema pode ser evitado se você escolher entre os aromas mais famosos e vendidos entre o público feminino.

O lado positivo é que essas fragrâncias são as mais conhecidas, logo, são muito fáceis de agradar. Contudo, isso também pode se tornar um ponto negativo, já que muitas pessoas irão exalar o mesmo aroma que você.

Se para você isso é um problema que pode se superado, confira a seguir os 5 perfumes femininos mais vendidos do primeiro semestre de 2023 e as notas que os compõem, segundo o site ‘Fragrantica’.

La Petite Robe Noire - Guerlain

As notas de topo são: Cereja Amarga, Amêndoa, Bagas Vermelhas e Bergamota. As notas de coração são: Alcaçuz, Rosa, Chá e Rosa Taif. As notas de fundo são: Baunilha, Anis, Fava Tonka, Patchouli e Íris.

212 VIP Rosé - Carolina Herrera

As notas de topo são: Champanhe Rosé e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Flor de Pêssego e Rosa. As notas de fundo são: Almíscar Branco e Notas Amadeiradas.

Floratta Red - O Boticário

As notas de topo são: Bagas Vermelhas, Maçã e Laranja. As notas de coração são: Notas Florais, Tuberosa, Flor de Laranjeira, Violeta e Lótus. As notas de fundo são: Chocolate amargo, Âmbar, Almíscar, Sândalo e Cedro.

LEIA TAMBÉM: Perfumes da Natura inspirados em aromas importados

Lady Million - Paco Rabanne

As notas de topo são: Groselha Vermelha, Laranja e Essência de Néroli. As notas de coração são: Ameixa Mirabelle, Magnólia, Osmanthus e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Conhaque, Patchouli e Almíscar Branco.

Eudora - Eudora

As notas de topo são: Bergamota, Damasco e Mandarina. As notas de coração são: Rosa, Gardênia e Frésia. As notas de fundo são: Âmbar, Baunilha e Patchouli.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 4 tipos de perfumes QUE TODO HOMEM deveria ter

⋅ Perfumes masculinos sensuais e que as MULHERES AMAM

⋅ 3 perfumes femininos nacionais que você vai amar na primeira borrifada