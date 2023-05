Perfumes da Natura inspirados em aromas importados

Está afim de utilizar um perfume com aroma diferenciado, porém não tem muito para gastar? Então fique de olho nas fragrâncias a seguir.

De acordo com o youtuber ‘Taiguara Almeida’, esses perfumes da Natura, uma das melhores marcas nacionais de cosméticos e perfumes, foram inspirados em importados.

Kriska Delírio / Pure XS for Her (Paco Rabanne)

Ambos perfumes são agridoce, com as notas de pipoca e baunilha bem chamativas.

A versão brasileira apresenta notas de topo em Raspas de Limão, Cardamomo da Guatemala, Extrato de CO2 e Toranja. As notas de coração são Flor de Amêndoa, Pipoca, Flor de Laranjeira, Lírio-do-Vale e Frésia e as notas de fundo são Castanha, Âmbar, Sândalo, Cedro, Cashmeran e Vetiver.

Águas de Violeta / Amarige (Givenchy)

Estas fragrâncias se ligam por meio de notas florais. Águas de Violeta é um perfume clássico, lançado em 1993.

Suas notas de topo são Ameixa, Mandarina, Bergamota, Groselha Preta e Cassis. As notas de coração são Gardênia, Jasmim, Rosa, Violeta e Ylang Ylang e as notas de fundo são Sândalo, Almíscar, Cedro, Vetiver e Patchouli.

Biografia Encontros / Miss Dior Blooming Bouquet (Dior)

As notas de topo são Pimenta Rosa e Bergamota. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale e Jasmim e as notas de fundo são Patchouli, Priprioca e Âmbar.

Una / Amor Amor (Cacharel)

As notas de topo são Pêssego, Cereja, Tangerina, Pimenta Rosa e Cassis. As notas de coração são Rosa Damascena, Magnólia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo e Almíscar.

