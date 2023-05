Os 3 signos que podem ver o romance azedar no fim de semana

O último fim de semana de maio de 2023 chegou e alguns signos do zodíaco precisam ter cuidado para não ver o romance azedar nessa fase devido a conflitos.

Confira quais são e como isso pode acontecer:

Sagitário

Principalmente no domingo, é importante ter cuidado com os problemas que podem vir à tona envolvendo os hábitos do casal. Infelizmente, a chance de um desacordo terminar em uma briga maior do que deveria é grande. Comprometa-se em ser mais calmo e cumpra os acordos e promessas com atenção.

Capricórnio

Se sente cansado, sem paciência e com necessidade de se sentir motivado novamente, tire esse fim de semana para fazer algo por você. É melhor não combinar muitas coisas e preferir se nutrir de um amor mais caseiro e tranquilo, pois a pressão na mente e coração podem fazê-lo ter reações que machucam os outros, principalmente quando se trata de relacionamento amoroso.

Aquário

Existe uma dificuldade para se expressar bem, principalmente no domingo. É preciso se divertir e relaxar, mas evitar aquilo que altera a sua consciência e o faz agir impulsivamente, pois a chance de passar a mensagem errada para quem ama é maior. Evite também gastos desnecessários que podem sair do controle.

