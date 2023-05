Os 3 signos assombrados pelo ex esse fim de semana

O último fim de semana de março de 2023 chegou e alguns signos do zodíaco podem lidar com a presença de um ex-amor durante os próximos dias.

Confira quais são:

Áries

Alguns impulsos e a nostalgia forte sobre o passado amoroso pode render reencontros com o ex. Se essa não é uma boa ideia, é melhor evitar a comunicação com essas pessoas. A carência ajuda a aumentar a chance de se reaproximar de uma situação tóxica, por isso divirta-se com seus amigos e atividades que o distraem positivamente.

Gêmeos

Algumas decepções na vida amorosa atual podem render uma busca de conforto no passado. Aprenda a finalizar os ciclos para silenciar as dúvidas sobre o que seria dessa conexão se tudo tivesse sido diferente. Algumas vezes, a grama do vizinho parece mais verde porque não estamos cuidando da nossa como se deve.

Peixes

Algumas memórias podem regressar e é possível que algum tente retomar o contatou ou chamar a sua atenção. Defina limites e não seja empurrado novamente para problemas que complicaram sua vida. É hora de existir e trilhar seu caminho sem drama. Não é uma boa hora para estar com aqueles que ainda mantém contato com alguém que o machucou.

