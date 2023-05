Implante de chips em cérebros: Neuralink recebe autorização para testes em humanos

Após inúmeros contratempos, a Neuralink, empresa do bilionário Elon Musk, obteve da Agência de Alimentos e medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) a autorização necessária para iniciar os estudos com implantes cerebrais em seres humanos.

A empresa disse que deverá realizar seu primeiro teste clínico em humanos com o dispositivo, que teoricamente possibilitaria tratar de doenças que hoje não tem cura, como paralisia e cegueira e outras doenças neurológicas.

O implante que será testado pela Neurolink, segundo a empresa, poderia até mesmo fazer pessoas que ficaram paraplégicas retomarem os movimentos e voltarem a andar. Até então, a empresa só havia feito testes em animais.

“Este é o resultado de um trabalho incrível da equipe Neuralink em estreita colaboração com o FDA e representa um primeiro passo importante que um dia permitirá que nossa tecnologia ajude muitas pessoas”, disse a Neuralink em nota.

A Neuralink foi fundada em 2016 e com apoio de Elon Musk reuniu um grupo de cientistas e engenheiros que estão desenvolvendo implantes eletrônicos que seriam inseridos por robôs no cérebro das pessoas para decodificar a atividade cerebral e com isso conectá-las a computadores, uma tecnologia que vem sendo estudada há décadas e ganhou impulso inimaginável nos últimos anos.

Apesar do pioneirismo da proposta, a empresa de Musk não é a única nem a primeira a estudar o implante de dispositivo em pessoas. Há pelo menos 42 pessoas no mundo que tiveram implantes realizados em estudos feitos pela Blackrock Neurotech e pela Synchron, outras duas empresa de tecnologia que desenvolvem pesquisas nas mesmas áreas.

