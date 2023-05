Até 2025, pelo menos 320 milhões de homens em todo o mundo terão disfunção erétil. O que a ciência diz sobre isso?

A disfunção erétil (DE) representa um problema de saúde em crescimento que tem um impacto significativo na qualidade de vida (CV) dos homens em todo o mundo.

De acordo com dados da OMS (Organização Mundial de Saúde), estima-se que 322 milhões de homens em todo o mundo serão afetados pela disfunção erétil até 2025, um aumento de 152 milhões de casos em relação ao ano de 1995.

O principal fator de risco associado à disfunção erétil é a idade, e a prevalência crescente da disfunção erétil está relacionada com o envelhecimento global da população. Outros fatores de risco associados independentemente à disfunção erétil são diabetes, doença cardiovascular (DCV), depressão e hiperplasia prostática benigna (HPB).

As causas podem ser variadas, tanto físicas quanto psicológicas. No entanto, existem opções de tratamento disponíveis que podem ajudar a abordar essa condição, por isso é importante consultar um especialista na área. Mas por outro lado, existem algumas recomendações gerais para melhorar nesse âmbito.

O que a ciência diz?

Realize exames médicos regulares: Existem doenças que podem causar impotência, e uma delas é o câncer de próstata. Segundo Felipe Balbontín, Urologista e Presidente da Corporação Chilena contra o Câncer de Próstata, “o câncer de próstata não apresenta sintomas e, com o envelhecimento da população, tornou-se mais frequente. Embora esta doença possa causar impotência de forma permanente, hoje existem tratamentos como a braquiterapia, que apresenta uma taxa de impotência sexual inferior a 5% e ausência de incontinência urinária nos pacientes”.

Os grandes benefícios desta técnica é que, ao contrário da radioterapia externa, que é realizada em 35 sessões diárias de segunda a sexta-feira, a Braquiterapia é realizada em apenas uma sessão. A queda da dose de radiação fora da próstata é rápida, o que significa que os tecidos ao redor recebem pouca ou nenhuma dose de radioterapia. Além disso, uma cirurgia apresenta uma probabilidade de impotência sexual entre 50 e 70%, e incontinência urinária pelo menos durante a 3 meses, explica Balbontín.

Evitar uma pressão excessiva: A ansiedade por desempenho pode agravar a impotência. Tente evitar pressão excessiva sobre si mesmo e estabeleça expectativas realistas em relação ao desempenho sexual.

Aqui, a comunicação com o parceiro ou até mesmo contar com apoio psicológico é de extrema importância. O psicólogo se encarregará de oferecer um tratamento que tenha como objetivo trabalhar cada uma das causas da disfunção erétil através de exercícios e ferramentas específicas, como, por exemplo, exercícios de relaxamento, reestruturação cognitiva, onde se busca eliminar os pensamentos irracionais que estão te limitando, exercícios que devem ser realizados em parceria etc.

Às vezes, quando se tem um relacionamento estável, é necessário que ambos os parceiros procurem terapia para resolver conflitos que estejam ocorrendo entre eles e que tenha passado muito tempo sem poder ser resolvidos, ajudando-os assim a ter uma relação melhor.

Equilíbrio para ter uma vida saudável: Adote uma alimentação equilibrada e pratique exercícios regularmente para promover uma boa circulação sanguínea e manter um peso saudável. Evite o consumo excessivo de álcool, tabagismo e drogas recreativas, pois podem afetar a função erétil.

Cuidado com a diabetes: nos homens, a acomodação sexual mais comum é a disfunção erétil, que ocorre entre 10 e 15 anos antes em pessoas com diabetes. O Dr. Moncada, urologista do Hospital Sanitas La Zarzuela, explicou que os primeiros problemas poderiam surgir em idades jovens se houver um mau controle glicêmico. Por isso, o primeiro e mais essencial é controlar a diabetes.

Alerta contra o estresse: O estresse pode contribuir para a impotência, é por isso que é necessário aprender técnicas de relaxamento, como a meditação, a respiração profunda ou o yoga para reduzir os níveis de estresse na sua vida.

Estudos, como o realizado na Universidade de Atenas, por exemplo, indicam que o estresse é, sem dúvida, uma das causas por trás da disfunção erétil.