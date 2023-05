As revelações desta sexta-feira (26) para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot:

Áries

Momento em que você deve estar muito alerta a nível profissional, as coisas estão escondidas, há uma espécie de fofoca que pode lhe causar alguns problemas. Há muitas coisas que você deve deixar para trás e estar mais atento a cada passo ou decisão que vai tomar. Depende do esforço e determinação que você conseguir para realizar o objetivo que se propôs há muito tempo. Sua intuição é uma arma poderosa que você deve usar para descobrir quais são as intenções daquela pessoa com você e definir se existe ou não seriedade no relacionamento.

Touro

Você está angustiado e sobrecarregado porque as dívidas tem não o deixam seguir em frente. Fique tranquilo porque os negócios demoram a dar frutos, basta se esforçar um pouco mais esta semana e verá como o cenário muda. Seja prudente ao levantar os problemas que estão acontecendo, diga o que acha importante e reserve o resto para que você mesmo encontre as soluções. Quando algo não funciona, o respeito e a confiança se perdem, o melhor é separar nos melhores termos. Será uma decisão difícil, mas necessária e, para isso, você deve tomar seu tempo e refletir.

Gêmeos

Você tem boas ideias e estratégias para lançar aquele empreendimento que tem em mente há muito tempo. Converse com aquela pessoa que você considera seu parceiro, as coisas vão muito bem e ela tem perspectivas de futuro. Dias econômicos muito positivos estão chegando, aproveite aquele dinheirinho extra que pode chegar às suas mãos e invista em um negócio que vale a pena. Confiança, é isso que seu relacionamento deve ter neste momento para superar todos os obstáculos que surgiram em seu caminho.

Câncer

Você se sente confortável onde está e há propostas que lhe são feitas onde pode ter melhores perspectivas profissionais. É uma semana decisiva para você definir o que deseja para o seu futuro. Você tem que mobilizar, sacudir e transformar a energia para que tudo flua do positivo. Serão também alguns dias cheios de emoção e ternura, pois você está iniciando um relacionamento com alguém que quer algo muito sério com você.

Leão

É uma semana de muito trabalho, onde se deve buscar a colaboração de toda a equipe para seguir em frente com aqueles negócios que estavam muito lentos. Muito cuidado com pessoas tóxicas, aquelas que te dizem que querem fazer tudo e no final o que trazem é conflito. Você também está em uma fase em que já quer formalizar o relacionamento, quer uma família. A convivência já os fez entender que querem ficar juntos, agora vem a formalidade. ousar.

Virgem

Esta semana, você está no caminho certo para alcançar as metas profissionalmente. Não baixe a guarda para que possar colher logo os frutos. Pare de achar que tudo que acontece é ruim, contratempos e situações difíceis também te ajudam a se reinventar como profissional. A estabilidade econômica de ambos os mantém em equilíbrio e até pensando em investir em imóveis para aumentar a família. Vá em frente, você está em uma boa fase sentimental.

Com informações da revista Nueva Mujer