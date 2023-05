4 tipos de perfumes QUE TODO HOMEM deveria ter

Se você tivesse que escolher um perfume para passar o resto da vida, qual você escolheria? Essa é uma escolha difícil, não é mesmo?

Principalmente pelo fato de cada fragrância servir para uma ocasião diferente. Um perfume fresco e ideal para o dia-a-dia não combina com um encontro, romântico, por exemplo.

Pensando nas fragrâncias necessárias para cada ocasião, o youtuber ‘Coloral’, do canal ‘Macho Moda’, listou os 4tipos perfumes que todo homem precisa ter. Confira!

Dia-a-dia

Uma fragrância masculina para usar diariamente precisa ser agradável e versátil, que traz um toque fresco. Ela também não deve ser muito invasiva, pensando que você pode utilizar o aroma no transporte público e no trabalho.

Os perfumes mais indicados nesta categoria são:

Acqua di Gio Giorgio - Armani

As notas de topo são Lima, Limão, Bergamota, Jasmim, Laranja, Mandarina e Néroli. As notas de coração são Notas Oceânicas, Jasmim, Calone, Pêssego, Frésia, Alecrim, Jacinto, Cyclamen, Coentro, Violeta, Noz-moscada, Rosa e Resedá e as notas de fundo são Almíscar Branco, Cedro, Musgo de Carvalho, Patchouli e Âmbar.

Homem Essence - Natura

As notas de topo são Gengibre, Toranja, Limão e Bergamota. As notas de coração são Cardamomo, Pimenta Preta, Violeta, Canela e Coentro e as notas de fundo são Iso E Super, Âmbar, Cedro, Cashmeran, Madeira Guaiac e Patchouli.

Noturno

Além do perfume para o trabalho, é essencial que todo homem tenha um perfume para sair durante à noite. Esse perfume pode ser um pouco mais potente e chamativo, com fragrâncias adocicadas e amadeiradas entrando em cena.

Heroic Man - La Rive

As notas de topo são Cardamomo, Pimenta Rosa, Folha de Violeta e Hortelã. As notas de coração são Canela, Lavanda, Abacaxi, Melão, Noz-moscada e Sálvia e as notas de fundo são Castanha, Baunilha, Madeira de Âmbar, Cedro e Madeira Guaiac.

212 VIP Black - Carolina Herrera

As notas de topo são Absinto, Anis e Erva-Doce. A nota de coração é Lavanda e as notas de fundo são Casca de Baunilha Negra e Almíscar.

Encontros

Não confunda perfumes noturnos com perfumes para encontros. Este primeiro deve chamar a atenção de longe, mostrando para que você veio. Já o segundo deve ser agradável, mas intimista. Perfumes quentes e sedutores entram nesta lista.

Armani Code Eau de Parfum - Giorgio Armani

As notas de topo são Lavanda, Limão e Bergamota. A nota de coração é Fava Tonka e as notas de fundo são Camurça, Baunilha, Almíscar e Cedro.

Strong Intention - Eudora

As notas de topo são Notas Aromáticas, Bergamota, Folhas de Cedro e Frutas Aquáticas. As notas de coração são Madeiras Transparentes, Flor de Laranjeira, Violeta e Noz-moscada e as notas de fundo são Âmbar, Almíscar, Fava Tonka, Patchouli, Sândalo, Cacau e Couro.

Maduro

Outro tipo de perfume que todo homem deve ter é o perfume mais maduro, para eventos sérios, onde a roupa esbanja elegância.

Gentleman Eau de Parfum Reserve Privée - Givenchy

A nota de topo é Bergamota. As notas de coração são Íris e Castanha e as notas de fundo são Whiskey, Notas Amadeiradas e Âmbar.

Hadi - Pocket Parfum

As notas de topo são Pimenta e Bergamota da Calábria. As notas de coração são Elemi, Gerânio, Lavanda, Pimenta de Szechuan, Pimenta Rosa, Vetiver e Patchouli e as notas de fundo são Ládano, Cedro e Ambroxan.

