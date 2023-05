Tarot indicativo: as revelações que chegam na vida de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Estamos nos aproximando cada vez mais do fim de semana e nada melhor do que ficar por dentro das revelações das cartas do tarot para os signos. Sem mais delongas, veja a seguir as mensagens para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Para Leão, as cartas do tarot trazem uma mensagem importante: é hora de se abrir para a vida amorosa, deixar de enrolação e marcar o date com o crush que tanto deseja. O universo está ao seu lado para que tudo dê certo!

Virgem

Alguém que gostava (ou ainda gosta) muito te machucou e agora você está na dúvida se deve dar uma segunda chance. As cartas ressaltam que se estiver seguro, então vale a pena investir. Caso contrário, é melhor virar a página e que cada um siga a sua vida.

Libra

Para Libra, as cartas ressaltam que pode enfrentar um dia um pouco confuso, isso nos mais variados aspectos de sua vida. Diante disso, é preciso apenas de paciência e cuidado nas coisas que for fazer, pois os tempos ruins não são eternos.

Escorpião

Dias perfeitos para estar com amigos e fazer planos, pois o universo conspira para que as coisas saiam do papel e deem certo. Além disso, as cartas reforçam que é melhor estar preparado, pois o amor que tanto deseja pode chegar na sua vida em breve.

