Tarot direcionado: as revelações que chegam na vida de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Estamos nos aproximando cada vez mais do fim de semana e nada melhor do que ficar por dentro das revelações das cartas do tarot para os signos. Sem mais delongas, veja a seguir as mensagens para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Dia intenso é o previsto para a pessoa de Sagitário. Tome cuidado e lide diretamente com os problemas que podem aparecer, porque por mais pequenos que pareçam, ao final eles podem se juntar e tornar sua rotina um verdadeiro caos.

Capricórnio

O tarot reforça que a pessoa de Capricórnio entra agora em uma fase de “seca emocional” na qual não quer se relacionar com ninguém, o que não há nenhum problema, sempre que isso seja o que realmente queira fazer.

Aquário

Para Aquário, o tarot ressalta que se aproximam dias de sentimentos intensos, mas que também podem gerar certas confusões em seu lado emocional. Tome cuidado para não machucar ninguém que gosta devido a estes conflitos que podem surgir.

Peixes

Esta não será uma fase em que as relações que vêm construindo se consolidam, o que é algo totalmente comum e normal. Tenha paciência, pois com o tempo o universo vai colocar cada coisa em seu devido lugar.

