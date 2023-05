Somente mentes CURIOSAS conseguem dizer em qual corda está PRESO o rabo do cachorro. Você pode?

Somente mentes CURIOSAS conseguem dizer em qual corda está PRESO o rabo do cachorro Reprodução - Brightside.me

Este é o típico desafio visual que precisa de bastante atenção e isso porque no fim das contas pode acabar gerando um certo conflito mental para que as pessoas possam responder: em qual corda está preso o rabo do cachorro?

Sem tempo limite, basta apenas que veja a imagem completa a continuação para que comece sua análise. Vamos lá?

Somente mentes CURIOSAS conseguem dizer em qual corda está PRESO o rabo do cachorro Reprodução - Brightside.me

Conseguiu determinar qual é a posição da corda?

Esperamos que tenha dito sim (e agora só deve ir para o final da página validar sua resposta), mas se precisar de um auxílio, nós deixamos uma dica para que possa fazer sua busca mais uma vez. O que acha?

Sinta-se a vontade para encontrar ‘EFEITOS’ e ‘NATURAIS’ neste caça-palavras em apenas 18 segundos

Dica: sabemos que você pode ter dúvidas entre dois números específicos e o que podemos adiantar é que o resultado está entre 2 e 3.

Aumente sua diversão com estes conteúdos de nosso site:

Somente mentes CURIOSAS conseguem dizer em qual corda está PRESO o rabo do cachorro Reprodução - Brightside.me

Preparado para ver a resposta do desafio do dia?

Esperamos que tenha tido sucesso em suas buscas anteriores e para validar a resposta do desafio, deixamos a seguir a imagem com a resposta que mostra que a corda certa era a número 2.

Somente mentes CURIOSAS conseguem dizer em qual corda está PRESO o rabo do cachorro Reprodução - Brightside.me

+ Se gostou do conteúdo, aproveite e veja também: