Relacionamento: Você pode se dar mal a qualquer momento caso cometa estes 3 erros com o parceiro (Reprodução/20th Century Fox Television)

Há certos comportamentos que não combinam com um relacionamento saudável e há vezes que passam batidos. Por se tratar de atitudes consideradas “pequenas” e “mínimas”, pode acabar caindo na rotina e se tornando um hábito. Contudo, certas tratativas podem acabar desgastando a relação.

Se gestos positivos são demonstrados no relacionamento, ainda que mínimos e recíprocos, é possível deixar tudo ainda mais sólido entre o casal. Palavras de afirmação, afeto, toque, respeito, cuidado e amor acabam colaborando para o crescimento e permanência saudável do casal.

Do contrário, o efeito também seria reverso. Com a falta de respeito, comunicação, amor, carinho e outros atributos positivos demonstrados, o resultado será completamente o oposto de uma relação saudável e harmônica. Basta refletir por alguns segundos como sua dinâmica com o parceiro tem sido conduzida na vida cotidiana.

Erros existem, mas reparos também devem existir

Como seres humanos, é completamente comum cometer erros em determinados momentos. O problema surge quando você não se preocupa em concertá-los e evitá-los. Sendo assim, acaba repetindo as mesmas atitudes até desgastar o compromisso amoroso.

“Muitas pessoas vêm para a terapia perguntando por que lutam para manter seu relacionamento em um lugar saudável”, explica o psicólogo e pós-doutor, Mark Travers, ao Psycholgy Today. “Gerenciar conflitos nos relacionamentos é mais fácil dizer do que fazer. No entanto, ao evitar esses erros aparentemente pequenos, você pode abrir caminho para um relacionamento mais saudável com seu parceiro.”

Baseado na mesma fonte, abaixo você confere três erros – aparentemente pequenos – mas capazes de deixar seu relacionamento no fundo do poço.

Você pode se dar mal a qualquer momento caso cometa estes 3 erros com o parceiro