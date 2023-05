Perfumes masculinos sensuais e que as MULHERES AMAM Imagem: Pexels/Isidor Bobinec

Um perfume deve ser utilizado, em primeiro lugar, para você se sentir bem, mas nada te impede de utilizar uma fragrância potente e chamativa para despertar o interesse e receber elogios de outras pessoas, não é mesmo?

Se você estiver solteiro, a tática de utilizar um aroma sexy é infalível! Mas para se destacar no meio da multidão, é preciso utilizar um perfume que se sobressaia no ambiente.

Pensando nisso, o canal ‘Macho Moda’, separou perfumes masculinos que as mulheres amam. Confira!

Dior Homme Sport - Dior

Com versões de 2008, 2012, 2017 e 2021, essa é uma fragrância amadeirada e aromática, que funciona melhor em dias quentes. Ou seja, você vai chamar a atenção indo ou voltando do trabalho ou faculdade, afinal, nunca é uma hora ruim para paquerar.

As notas de topo são Limão de Amalfi, Toranja, Bergamota e Resina de Elemi. As notas de coração são Gengibre, Vetiver e Cedro da Virgínia e as notas de fundo são Lavanda, Sândalo e Alecrim.

212 VIP Black - Carolina Herrera

Um perfume mais potente, ideal para chamar a atenção na balada. Traz notas adocicadas, porém alcoólicas, deixando a fragrância agradável. Possui alta fixação.

As notas de topo são Absinto, Anis e Erva-Doce. A nota de coração é Lavanda e as notas de fundo são Casca de Baunilha Negra e Almíscar.

Gentleman Reserve Privée - Givenchy

Assim como seu nome, essa é uma fragrância mais chique, ideal para encontros românticos. Seu aroma é quente, trazendo notas bem masculinas.

A nota de topo é Bergamota. As notas de coração são Íris e Castanha e as notas de fundo são Whiskey, Notas Amadeiradas e Âmbar.

