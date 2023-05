Os signos que se divertem com a paixão e podem brincar com sentimentos

Alguns signos do zodíaco encontram na paixão uma forma de fazer a vida valer a pena e aproveitar o momento de verdade. No entanto, quando isso se torna algo desequilibrado em suas vidas, eles tendem a brincar com os sentimentos do outros.

Confira quais são:

Áries

Por vezes o ariano gosta de cruzar as barreiras e pode encontrar a paixão nos mais diversos lugares, não importa de trabalho, estudos ou qualquer outro ambiente. Ele tem bastante charme e uma conquista difícil tende a se tornar seu principal foco. No entanto, por vezes ele faz isso para se divertir e tende a dar um passo atrás quando as coisas começam a ficar sérias, o que pode machucar bastante quem teve o coração fisgado.

Gêmeos

O geminiano é um dos signos que mais tem poder de conquista pelas palavras e não mede sua personalidade interessante. Ele sabe mostrar sua lábia sem exagero e cativa com a alegria jovial que carrega, percebendo que está apaixonando e deixando isso fluir. Infelizmente, como é repleto de opções, nem sempre permanecerá em apenas uma conquista, o que será doloroso para quem não está no mesmo ritmo que ele e deseja algo mais sério.

Escorpião

Diferente do que muitos pensam, além do magnetismo que chama a atenção e conquista facilmente, o escorpiano também pode ter atitudes românticas e que expressam seu desejo de estar ao lado de alguém. Ele é intenso e não perde tempo, por isso vai em cheio no coração d e quem o interessa. No entanto, essa assertividade pode dar lugar a dúvida se for precipitada e o estrago nos sentimentos alheio tende a ser grande.

Capricórnio

Repletos de objetivos e responsabilidades, o capricorniano valoriza muito os momentos de diversão e prazer que fazem sua vida valer a pena. Nessas horas, ele pode se entregar completamente a conquista e até se entusiasmar com sentimentos. Infelizmente, quando volta estar em si novamente, pode rever o que quer e não dar seguimento a conexões que pareciam intensas, mas se esfumaram, atitude que faz muita gente sair machucada.

