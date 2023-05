Os 3 signos que passam por revelações até 28 de maio de 2023

Maio de 2023 está chegando ao fim e em até seu último fim de semana, alguns signos do zodíaco podem receber mensagens poderosas que revelam algo importante para o futuro de suas vidas.

Confira quais são e como isso pode acontecer:

Áries

É possível sentir o que está por vir para a sua vida amorosa e coração, mas também é hora de manter a calma e não se frustrar, pois muita coisa pode tirar sua atenção dos assuntos do coração. Tarefas pendentes e responsabilidades assumem um lugar importante e é preciso entrar em equilíbrio para ter tempo de se conectar com as respostas poderosas que chegam.

Touro

Existe algo sendo assumido em seu interior e isso o ajudará a encontrar a realidade em muitas situações, inclusive no amor. É hora de olhar mais para os relacionamentos do passado e atuais, pois eles carregam lições importantes. Para alguns, é possível que algumas pessoas antigas em sua vida retornem.

Gêmeos

A vontade de ir atrás de respostas o pega em cheio e é preciso manter o equilíbrio para não acreditar em qualquer coisa. Lembre-se que algumas feridas precisam ser curadas e não tenha medo de expressar e agir para que isso aconteça. Seu coração recebe as mensagens para seguir o caminho indicado. Cada palavra em seu tempo certo!

