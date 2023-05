Os 3 signos que passam por poderosas intuições até 28 de maio de 2023

Maio de 2023 está chegando ao fim e em seu último fim de semana alguns signos do zodíaco podem ter uma intuição poderosa a seu favor, mas isso nem sempre é fácil de lidar.

Confira quais signos são e como isso irá acontecer:

Câncer

A realidade fica mais fácil de ser vista durante o fim de semana. Existe muita atividade mental e a intuição pode chegar de forma poderosa. É importante não se deprimir com o que for complexo e reconhecer o presente, pois ele sempre pode ser mudado a seu favor. Decisões importantes para a vida chegam. Seja positivo!

Leão

A intuição está forte, mas é importante não deixar o ego atrapalhar sua percepção. Fique mais positivo e aberto as respostas para desafiar qualquer pessimismo que tente se instalar. Nem sempre é fácil ser grato, mas a verdade é o caminho para a busca pela abundância na vida.

Virgem

Respostas surpreendem, mas mexem com as emoções em sua vida. Lembre-se de entender as lições que chegam, principalmente nos relacionamentos e não tem amais falar sobre os sentimentos. Alguém de confiança o apoio e o ajuda a acessar essa perspectiva intuitiva que nem sempre é fácil.

