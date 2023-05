Os 3 signos que entram em conflito com a coragem e o medo

Os últimos dias de maio de 2023 estão chegando e alguns signos do zodíaco podem lidar com a complexidade de sentir medo e coragem ao mesmo tempo.

Confira quais são:

Libra

A coragem e a ousadia tomam conta pedindo para você tomar novos rumos na vida. Intuições fortes podem chegar, mas é preciso não temer sair da zona de conforto. Saia de limitações e aceite alguns progressos, mesmo que tenha que usar para o passado primeiro. A amizade e a comunicação podem ajudar nesse momento!

Escorpião

A fé pode ficar mais forte e com ela trazer a coragem. É importante levantar seu animo mesmo diante das dificuldades e compreender o despertar do seu coração. Alguns caminhos se abrem e novas pessoas chegam, o colocando em um lugar ideal para se abrir novamente.

Sagitário

A vontade de agir pode ser maior do que a energia que você possui no momento. É hora de encontrar um ritmo confortável, mesmo que ele seja mais lento, para fazer as coisas no tempo certo e alcançar o resultado desejado sem surtar. Lembre-se de manter os pés no chão durante os desafios.

