Moda: dicas para usar leggings com tênis e ficar sofisticada e elegante em qualquer idade!

Se você é fã de leggings e tênis, vai adorar as dicas que temos para você. Essa combinação pode ser muito mais do que apenas confortável, ela pode ser sofisticada e elegante em qualquer idade. Confira algumas sugestões práticas e criativas para arrasar em seus looks do dia a dia!

7 dicas para usar leggings com tênis e ficar sofisticada e elegante

Invista em leggings de qualidade

Opte por leggings de tecidos estruturados, como o couro sintético ou o tecido encorpado. Esses materiais dão um toque mais sofisticado à sua produção.

Cores neutras são chave

Para um visual elegante, escolha leggings em cores neutras, como preto, cinza ou marinho. Essas cores são versáteis e combinam facilmente com diferentes peças e estilos.

Camadas de moda

Para adicionar um toque de elegância, experimente sobrepor sua legging com uma camisa longa ou um suéter de tricô. Essas camadas adicionam textura e estilo à sua roupa, tornando-a mais interessante.

Acessórios são essenciais

Aposte em acessórios poderosos, como lenços estampados, colares statement ou um cinto elegante. Eles têm o poder de transformar um look básico em algo sofisticado e moderno.

Tênis estilosos

Escolha tênis que tenham um design moderno e sofisticado. Modelos em couro, com detalhes metálicos ou em cores mais elegantes são ótimas opções. Evite tênis esportivos muito casuais para manter o aspecto refinado.

Equilíbrio de proporções

Lembre-se de equilibrar as proporções do seu look. Se você está usando leggings justas, escolha uma peça superior mais solta, como uma camisa oversized ou um suéter largo. Esse contraste entre ajustado e solto traz uma sensação de elegância.

Peças versáteis

Aposte em peças versáteis que possam ser combinadas de diferentes maneiras. Um blazer estruturado ou uma jaqueta de couro são ótimas opções para dar um toque elegante ao seu visual.

