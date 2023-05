Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 28 de maio de 2023

Mais uma semana está chegando ao fim e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Uma revelação pode chegar e é importante não temer ver a verdade. Perdoe o que pode suportar e se a pessoa demonstrar honestidade ao aceitar o erro.

Touro

Seja mais organizado com seu dinheiro e com o que conta para as pessoas, seja seu ou dos outros. É momento de cautela com as palavras!

Gêmeos

Mantenha a energia mais leve no amor e evite conflitos. É hora de abrir portas para viver mais feliz e não o contrário.

Câncer

Deixe fluir após desentendimentos e viva com intuição. Lembre-se apenas de não entregar sua confiança para qualquer um.

Leão

Cuidado ao tomar decisões com impulso e não prejudique ninguém com algo que não gostaria para você. Você colhe os frutos das próprias ações e precisa fazer o bem.

Virgem

Você tem a capacidade de fazer grandes coisas e alguém que está te observando de longe sabe disso. Não perca a oportunidade!

Libra

Hora de explorar seus desejos interiores e escutar mais o que deseja dentro de si, pois seu caminho verdadeiro pode ser revelado.

Escorpião

Uma pessoa que está de olho em você se aproximará e dirá as intenções. Não se feche!

Sagitário

É hora de começar a experimentar coisas novas, não dá para ficar sempre repetindo a mesma coisa, comece com pequenos detalhes e se surpreenda. Sua essência está se manifestando!

Capricórnio

É hora de aprender a abrir mão do que não te faz bem e do que talvez não tenha sido feito para você. Notícias chegam.

Aquário

Pessoas e notícias importantes se aproximam. Seja grato ao receber o apoio e a verdade em sua vida.

Peixes

Escolhas profissionais importantes podem chegar e é preciso aceitar a mudança como uma oportunidade. Não lamente, abra portas!

