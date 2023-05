Relacionamento: 7 formas de acalmar uma mente ansiosa, segundo especialista

O pensamento excessivo a respeito de determinado assunto ocorre com diversas pessoas, quando se trata de um tópico significativo a alguém. Contudo, há de se tomar cuidado para não agregar a ansiedade no combo, pois o sentimento acaba atrapalhando sua vivência e a forma como você se conecta com suas decisões e até mesmo pessoas.

Lidar com uma mente ansiosa, a fim de facilitar seu contexto de vida, envolve se relacionar consigo mesmo em primeiro lugar. Vivemos rodeados de tantas pessoas na família, trabalho, amigos, parceiros amorosos e outros grupos que nos vemos obrigados a nos envolver com todos esses setores. Entretanto, é necessário estabelecer uma relação saudável primeiramente em sua cabeça.

Para os que lutam contra uma mente ansiosa, existem certos caminhos que podem auxiliar. Embora as dicas estejam prestes a ser apresentadas neste artigo, é importante ressaltar a necessidade de buscar um profissional da área da saúde mental para lidar com sua questão de forma individual, personalizada e segura.

7 formas de acalmar uma mente ansiosa, segundo especialista

Segundo a psicóloga Melanie Greenberg, ao Psychology Today, os pensamentos ansiosos podem sobrecarregar, influenciando na dificuldade de tomada de decisões e ações para lidar com os problemas incômodos.

“Como você pode sair desse ciclo vicioso? Reprimir pensamentos ansiosos não funcionará; eles simplesmente aparecerão novamente, às vezes com mais intensidade”, explica Greenberg. “Mas existem técnicas mais eficazes que você pode emprestar da redução do estresse baseada na atenção plena e das terapias cognitivo-comportamentais.”

Confira as dicas separadas pela especialista: