Os 4 signos que se abrem para o novo no amor

A penúltima semana de maio de 2023 chegou e alguns signos do zodíaco podem abrir portas importantes no amor.

Confira quais são e como isso será transformador:

Sagitário

Um momento de virar a página e começar uma nova fase no amor chega. Sua energia apaixonada atrai pessoas doces e mais tranquilas do que o de costume. Não se feche para novas experiencias e deixa o coração agir juntamente com a intuição. Tenha cuidado extra com pessoas negativas que não querem que você se destaque em seu caminho.

Capricórnio

A ficha para o que vale a pena no amor e o que precisa ser superado ou deixado para trás finalmente cairá. É importante lembrar que quem o ignora não merece mais chances, pois chegou o momento de ser retribuído. Cuidado apenas com continuar ajudando os demais e esquecendo de si mesmo. A solidão não irá durar, mas é preciso fazer algo por você!

Aquário

Palavras e conversas sinceras o libertam de um ciclo ou sentimento, possibilitando viver uma nova fase no amor. O passado tende a retornar de alguma maneira e é importante compreender as razoes. Passeios, viagens e novas atividades tendem a abrir portas importante que trarão a sensação de reencontro e de transformação positiva, pois algo que pesava ficará de vez para trás.

Peixes

Existe um momento de realizar finalmente mudanças que transformaram a vida amorosa positivamente. É preciso superar os obstáculos e agir seriamente, uma coisa de cada vez. Maus entendidos já não tomam mais conta da sua mente e coração, ajudando a ver as coisas de forma mais clara e enfrentar a verdade para seguir uma rota melhor.

