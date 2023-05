Os 4 signos que recebem exigências na vida amorosa

A penúltima semana de maio de 2023 chegou trazendo energias transformadoras para a vida amorosa de alguns signos do zodíaco. Dessa forma, alguns deles podem lidar com exigências importantes que já não podem ser adiadas quando se trata de romance.

Confira quais são e como isso pode acontecer:

Leão

Existe uma necessidade de estabelecer os valores que são negociáveis e os que não são na hora de se relacionar. A intimidade física e a ternura não são tudo, pois existem também outros aspectos importantes que precisam ser vistos.

Virgem

Uma fase de crescimento começa e pode influenciar muito sua vida amorosa, pedindo mudanças de pensamentos e novas descobertas. Aquilo que o mantém atado ao passado ficará mais evidente, pois uma atitude de libertação precisa ser tomada com precisão. É melhor aprender e compartilhar uma energia transformadora com as pessoas que se relaciona.

Libra

Um desequilíbrio pode ficar mais claro e é preciso colocar tudo no lugar novamente. Cuidado ao exigir a perfeição das outras pessoas e prefira acalmar as expectativas para deixar fluir de maneira mais tranquila. É preciso manter a saúde mental e o bem-estar para não descarregar emoções e sentimentos da forma equivocada. Tenha determinação para seguir um caminho melhor, se afastando de dinâmicas tóxicas.

Escorpião

Existe um gesto importante de recomeço e reconciliação em sua vida que ajudará a finalizar ressentimentos e mágoas. É hora de se desprender desses sentimentos ruins e começar a deixar que alguns planos mudem, pois isso renderá surpresas positivas. Lembre-se que é melhor respirar, se acalmar e pedir ajuda se for preciso, não fique mais fechado em si mesmo.

