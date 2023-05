Mensagem do futuro para pessoas com nomes que começam com a letra A, B, C, D, E, F e G

O universo pode enviar algumas pistas sobre o futuro para cada pessoa e elas chegam das mais diversas formas! Hoje você pode conferir uma mensagem canalizada com as cartas do oráculo “O Proposito da Vida” a partir da primeira letra do seu nome ou sobrenome.

Veja a seguir a mensagem seguir:

Letra A – Prática

Hora de praticar e ser constante para alcançar o resultado que deseja em sua vida. Lembre-se sempre que o caminho para a perfeição e os bons resultados está no foco, persistência e paciência.

Letra B – Opções

Muitas oportunidades podem chegar e você tem como escolher entre opções favoráveis. Use a mente a intuição para iniciar um caminho bom, pesando não só os prós e contras, como também reconhecendo o que o seu interior pede.

Letra C – Família

Momento de aproveitar a família, que são as pessoas que o apoiam e amam, formando um laço que vai muito além de sangue. É importante encontrar seu propósito sem abandonar quem realmente o nutre com felicidade, mesmo que esforços sejam necessários. O amor vence.

Letra D – Música

Você tem uma conexão especial com a música e pode receber mensagens a partir dela ou enviar mensagens poderosas aos demais. Essa arte está em seu caminho com um propósito e é preciso ficar atento a ela intuitivamente.

Letra E – Protegido

Uma mudança de profissão ou de caminho pode chegar em sua vida e você está protegido para realizar isso da melhor maneira. Junte todas as suas habilidades e dons com coragem para embarcar em uma nova jornada com confiança e fé.

Letra F – Caminho correto

Você está no caminho certo e receberá os frutos do seu esforço como é merecido. Dedique seu coração naquilo que importa e significa bastante, pois é o que o levará a ter inspiração, bençãos e prosperidade na vida.

Letra G – Luz e amor

Você tem o dom de curar as pessoas e o mundo com amor, por isso sua bondade é presente mesmo nos momentos difíceis. Não permita que sua esperança se apague, apegue-se a ela para encontrar a luz no fim do túnel e ajudar aqueles que precisam também.

