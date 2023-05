Mensagem do futuro canalizada para quem tem as iniciais H, I, J, K, L, M e N

O universo pode enviar algumas pistas sobre o futuro para cada pessoa e elas chegam das mais diversas formas! Hoje você pode conferir uma mensagem canalizada com as cartas do oráculo “O Proposito da Vida” a partir da primeira letra do seu nome ou sobrenome.

Veja a seguir a mensagem seguir:

Letra H – Nutrição

Você tem o poder de curar com a comida, seja a si mesmo ou as outras pessoas. Valorize sempre essa atividade, pois ela pode trazer respostas e lucros importantes em sua vida. A existência é sobre se nutrir de vida e compartilhar aquilo que nutre também.

Letra I – Confiança

Hora de confiar em seus sentimentos e seus sonhos, pois eles o guiam para o caminho certo. Seja na vida pessoal ou profissional, mensagens importantes chegam quando você se conecta com o próprio interior e a intuição. Fique atento aos sinais.

Letra J – Ecologista

O cuidado com a natureza e com os animais está em sua missão de vida, ajudando-o a evoluir e renovar sua energia. Não tema estar mais próximo da natureza e aprender como ela pode contribuir para a sua paz interior; seu caminho tende a se abrir em direção dela.

Letra K - Força

Você é forte e pode superar muita coisa com a valentia que carrega em seu coração. Nunca se esqueça das batalhas que já lutou e sempre seja seu exemplo de que é possível vencer, alcançar a paz e o amor novamente. Sua luz o acompanha!

Letra L - Apoio

Um apoio importante chegará ou você está no caminho certo para conquistar o que precisa em sua vida. Mesmo que exista expectativas, sonhos, inseguras e problemas, é preciso saber que não está só e conseguirá superar para alcançar a prosperidade.

Letra M – Abundância infinita

Hora de seguir a intuição e aquilo que o guia com confiança, deixando de se preocupar tanto, pois está em um bom caminho. Confie no universo e fique atento aos sinais e intuições que mostrarão como você caminha para seu proposito corretamente. Cultive os sentimentos positivos.

Letra N – Família

Momento de aproveitar a família, que são as pessoas que o apoiam e amam, formando um laço que vai muito além de sangue. É importante encontrar seu propósito sem abandonar quem realmente o nutre com felicidade, mesmo que esforços sejam necessários. O amor vence.

