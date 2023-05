Dia de Santa Sara Kali, a história de milagre e sua poderosa oração

Nos dias 24 e 25 de maio, é comemorado o Dia de Santa Sara Kali, a padroeira dos ciganos que também é venerada pelas mulheres que querem engravidar e por aqueles que foram exilados ou estão desesperados.

Nessas datas, as pessoas fazem homenagens, promessas e iniciam novenas para Kali, que foi seguidora de Jesus Cristo.

De acordo com o portal do Santuário de Sara Kali, desde sua infância, a santa era agraciada com sensibilidade e intuições importantes. Ao conhecer a palavra do Cristo, ela se tornou uma seguidora e se aprofundou nos ensinamentos.

“Sara tinha a pele mais escura do que as dos outros e acreditavam que ela fosse uma escrava. Kali significa negra, ou seja, Sara Kali significa “Sara, a Negra”, explicam.

Durante a perseguição aos cristãos em Israel, ela foi presa por pregar as palavras de Cristo e colocada um pequeno barco para desaparecer no mar ou morre de sede e fome junto com Maria Salomé, Maria Jacobina, Maria Madalena e outros seguidores do Cristo.

Nessa situação, Sara e as outras Marias começaram a orar. Ela fez a promessa de usar um lenço em homenagem ao Cristo caso fossem salvos.

Ao colocar o lenço em sua cabeça, Sara sentiu um vento soprando e levando o barco suavemente para uma terra desconhecida.

A embarcação chegou sem problemas em uma terra chamada Petit Rhône, conhecida atualmente como Saint Marie De La Mer, que significa “Santas Marias do Mar”, em homenagem a este acontecimento.

Lá Sara passou a acolher viajantes e ciganos, dedicando sua vida a caridade e sendo acolhida também por essas pessoas livres e amorosas. Ela nunca mais tirou seu o véu.

“Sua história, seus relatos nunca foram escritos, pois os ciganos não as escrevem, apenas passam-nas de pais para filhos, de geração para geração”, contam.

Confira a seguir a oração da Santa Sara Kali:

“Protetora do povo cigano, guardiã dos espíritos, guardiã da paz dos ciganos, tu que andaste pelo mundo e não foste compreendida pelos homens, mas recebeste do Cristo a unção e a missão de estar à nossa frente, de estar à frente do nosso trabalho nesta vida e em todas que vivemos na Terra, consertando nossos destinos, consertando o coração daqueles que entendem a virtude de um povo que quer trazer à Terra toda a sua alegria, toda a paz, toda a fraternidade que existem nas famílias ciganas.

Desce Santa Sara Kali, atenda toda esta gente. Tuas bênçãos, teu afago, tua unção de espírito de luz que tu és, para que aqueles que recebem um espírito cigano recebam-no em seus corações.”

Oração trazida pelo Cigano Espiritual Don Carlos Ramirez.

