Top 4 perfumes importados COM CHEIRO DE RICA

Perfumes com ‘cheiro de rica’ são aqueles potentes e luxuosos, que chamam a atenção por onde passam e despertam o interesse de todos os presentes sobre o seu aroma.

Mas preste atenção! Cheiro de rica não é sinônimo de perfume caro, e sim de fragrância elegante.

Se você está buscando uma fragrância diferenciada, confira a seguir as mais indicadas, segundo o youtuber Luis Jordão.

Sì Passione - Giorgio Armani

Um perfume para ocasiões especiais, com destaque para as notas frutadas e adocicadas. Funciona em diversas temperaturas e horários do dia.

As notas de topo são Pera, Groselha Preta, Pimenta Rosa e Toranja. As notas de coração são Abacaxi, Rosa, Jasmim e Heliotrópio e as notas de fundo são Baunilha, Cedro, Madeira de Âmbar e Patchouli.

My Burberry - Burberry

O perfume já sabe a atenção pelo frasco, mas não só isso, a fragrância apresenta uma nota floral de rosa e fresia que se sobressai. Ideal para encontros ou até mesmo para o dia-a-dia.

Ervilha de Cheiro, Bergamota, Mandarina, Toranja e Limão são as notas de topo. Marmelo, Frésia, Gerânio, Pêssego, Notas Verdes, Gardênia e Maracujá são as notas de coração e no fundo estão as notas de Rosa Damascena, Rosa, Patchouli, Almíscar, Couro e Violeta.

Byzance - Rochas

Um perfume não muito conhecido e que foge dos padrões. Sua primeira versão foi concebida em 1987, mas atualizada em 2019. Possui um aroma quente e sensual, ideal para um encontro noturno em uma noite fria.

Suas notas são Aldeídos, Especiarias, Cravo, Cardamomo, Manjericão, Limão, Mandarina e Notas Verdes na abertura, seguidas pelas notas de coração de Tuberosa, Ylang Ylang, Rosa Turca, Jasmim, Raíz de Orris, Anis e Lírio-do-Val e o fundo em Sândalo, Heliotrópio, Âmbar, Baunilha, Almíscar e Cedro.

Chloé Eau de Parfum - Chloé

Um dos perfumes importados mais clássicos, também é o que mais traz o aroma da riqueza. Exala um aroma poderoso de rosas.

As notas de topo são Peônia, Lichia e Frésia. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale e Magnólia e as notas de fundo são Cedro da Virgínia e Âmbar.

