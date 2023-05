Tarot esclarecedor: a mensagem e revelação das cartas para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Mais um dia está em andamento e o universo prepara muitas coisas para cada um dos signos do zodíaco. E é pensando nisso que hoje trouxemos as mensagens das cartas do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Diferente dos demais dias e signos, as cartas do tarot revelam que Leão passará por um ciclo não tão positivo no campo profissional, o que pode acontecer tanto se for dono de um negócio ou colaborador.

Os conflitos também podem chegar no campo sentimental e resultar em brigas entre o casal. Será preciso ter bastante paciência para que as coisas se solucionem.

Virgem

Conselho importante das cartas para a pessoa de Virgem: se está pensando em fazer qualquer mudança em sua casa é melhor postergá-la, pois este não é o melhor momento.

Em linhas gerais, este é o período em que deve focar mais em você e cuidar tanto de sua saúde física quanto mental.

Libra

É importante tomar o máximo de cuidado possível, pois os excessos apenas vão te prejudicar, reforçam as cartas do tarot. Para isso, é necessário que você planeje mais o seu dia a dia e organize melhor quais sãos as reais prioridades.

Escorpião

É possível que enfrente uma fase mais down e que um vazio tome conta de você. Embora isso seja inevitável, as cartas revelam que faz parte de um ciclo e que com esforço conseguirá superá-la, apenas tenha paciência e continue se dedicando.

