Você é do tipo que não perde a oportunidade de fazer um desafio visual? Então, com certeza vai gostar do teste que trouxemos nesta oportunidade e que está pensado para pessoas com mentes perspicazes.

Sem necessariamente um tempo estipulado, a sua única tarefa será tentar encontrar uma pena que está escondida na imagem que deixaremos a continuação.

E então, preparado para começar sua busca? Se divirta com o desenho que deixamos a seguir:

Somente mentes PERSPICAZES podem ver a pena camuflada nesta imagem. Você consegue? Reprodução - fresherslive

Foi fácil e possível achar a pena em sua primeira busca?

Caso tenha respondido que sim, siga rolando um pouco mais o conteúdo, pois nós deixaremos o resultado logo ao final. Mas, se quer aquele empurrãozinho, nós te auxiliamos.

Dica do desafio: olhe mais uma vez a imagem que deixaremos depois do destaque e fique bastante atento, pois nem TUDO que parece é, ok?

Pronto para validar a sua resposta?

Desejamos que tenha encontrado a imagem da pena em alguma das oportunidades anteriores. E se assim é ou se quer validar sua resposta, confira a seguir o local em que a pena estava camuflada:

Somente mentes PERSPICAZES podem ver a pena camuflada nesta imagem. Você consegue? Reprodução - fresherslive

