Relacionamento: 9 táticas para você se conectar com alguém, segundo a ciência

Embora pareça óbvio, nem sempre nos lembramos das variadas formas de se conectar com alguém. Em qualquer tipo de relacionamento, é necessário haver uma troca de ações e reações no dia a dia, fortalecendo ainda mais o nível de intimidade construído entre uma dupla ou um grupo de pessoas.

É preciso tomar cuidado em relação ao cotidiano, pois cair no habitual pode acabar automatizando as coisas e as deixando menos conectadas. Se as ações não são pensadas e tomadas sem considerações, o nível de superficialidade pode aumentar ainda mais.

Relacionamentos carecem de atenção, respeito, interação e muitas outras características necessárias para a construção de algo sólido e consistente. É importante ressaltar que cada ser humano age de um modo diferente e experimenta suas conexões de um modo bem particular. Procurar entendê-las (e ser entendido) é um passo importante, haja vista a reciprocidade.

Leia mais:

9 táticas para você se conectar com alguém, segundo a ciência

Ao portal Psychology Today, o psicólogo Dave Smallen explicou sobre como as conexões podem ser vivenciadas. Pensando nisso, o especialista trouxe uma gama de possibilidades apoiadas em pesquisas, visando o auxílio nesta questão.

“Não existe uma maneira única de experimentar momentos de conexão social. Em vez disso, podemos pensar nessas diferentes formas de conexão como ferramentas em nosso kit de ferramentas sociais que podem ser mais úteis em determinadas situações ou com determinadas pessoas”, explica o psicólogo Dave Smallen. “Algumas dessas nove maneiras de se conectar parecem bastante óbvias - mas como interagimos pode ser tão habitual que é difícil descrever para nós mesmos e para os outros as maneiras pelas quais tendemos (ou preferimos) experimentar a conexão na vida diária.”

Confira as dicas: