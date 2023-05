Os 4 signos que recebem novas esperanças no amor

A penúltima semana de maio de 2023 chegou e nela alguns signos podem recuperar algo extremamente importante para a vida amorosa: as esperanças.

Confira quais são os signos que recebem essa energia a partir de agora:

Áries

Uma nova esperança pode chegar, mas pede que a disciplina seja colada em prática para que as coisas terminem bem. Um assunto de amor que vai e volta pode finalmente ter uma conclusão construtiva, mas é preciso respeitar seu ciclo e tudo o que isso carrega. Para alguns arianos, novos amores tendem a chegar principalmente por meio de pretendentes mais jovens.

Touro

Um período de preocupação pode terminar e o ajuda a abrir novos caminhos no amor. A esperança que vem com o aumento de inteligência emocional tende a dar uma dose de aventura extra em assuntos do coração; aplicativos, trocas por redes sociais e mensagens tendem a fazer o coração bater mais rápido. A intuição está em alta e o poder de atração também!

Gêmeos

Existe uma energia poética, romântica e repleta de novas esperanças chegando na vida amorosa. É possível sentir uma inspiração extra, mas ninguém está livre de lidar também com a insegurança e sentimentos que já foram complexos em seu coração. Lembre-se de sonhar e fazer escolhas positivas para viver o romance com diversão. Não é hora de tentar se fechar emocionalmente, pois isso pode acumular tensões e não permitir que portas importantes se abram.

Câncer

A felicidade pode se tornar mais duradoura para quem permite viver relações saudáveis. As opções entre amizades e afetos se expandem, pois seu poder de atração está em alta. Casais estão em uma fase de muita fertilidade e a família pode aumentar. Solteiros começam algo novo abandonando uma tristeza de uma vez por todas.

