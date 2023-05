Os 4 signos que dão a mão, mas depois pedem o braço no amor

Quando se trata de amor e relacionamentos, alguns signos entregam muita devoção. No entanto, eles também estão dispostos a cobrar o mesmo ou um pouco mais.

Confira quais são:

Sagitário

O sagitariano irá entregar o mundo a quem ama, sendo gentil e romântico. No entanto, ele pede de volta a compreensão e um apoio imensurável em suas aventuras. Quem aceita estar ao seu lado precisa se tornar disposto a tudo com coragem, pois apenas assim a vida vale a pena.

Capricórnio

Nenhuma responsabilidade é pesada para o capricorniano, que pode sempre resolver a vida de quem ama e trabalhar duro para conseguir o melhor. No entanto, esse signo é fácil de agradar e espera que as pessoas estejam dispostas para fazer o mesmo por ele, não aceitando nada diferente do que acha que merece.

Aquário

O aquariano é capaz de manter a mente aberta e o olhar atento para ajudar o parceiro a crescer ou mostrar ao mundo quem é. No entanto, esse signo também irá esperar a compreensão, perdão e que seus conselhos sejam valorizados. Ele quer ser levado em conta e ficará muito decepcionado se não se sentir um “guia” respeitado.

Peixes

O pisciano pode entregar todo o sentimento e devoção do mundo, mas isso não significa que ele não cobrará na mesma quantidade. Qualquer coisa que o machuque ou o faça sentir defraudado será aumentada e gerará muita dor de cabeça, podendo incluir também chantagens emocionais que marcam profundamente.

