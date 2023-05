Looks estilosos e atemporais: 5 looks com jeans que vão transformar seu visual após os 50

Reprodução Confira as principais dicas para arrasar com jeans após os 50. Foto: @carmen_gimeno (Instagram)

Quem disse que a idade determina o estilo? Se você está na faixa dos 50 anos ou mais, não há motivo para não arrasar com um visual elegante e jovial. A calça jeans, um clássico do guarda-roupa, é uma aliada perfeita para conquistar um look moderno e despojado.

Por isso, vamos compartilhar com você cinco dicas incríveis para combinar a calça jeans de forma prática, criativa e versátil. Prepare-se para elevar seu estilo a um novo patamar!

5 looks com jeans que vão transformar seu visual após os 50

O poder do blazer colorido

Combine sua calça jeans favorita com um blazer colorido. Opte por cores vibrantes, como o azul-petróleo, vermelho ou verde-esmeralda. O blazer adiciona sofisticação e personalidade ao look, enquanto a calça jeans traz o toque casual. Complemente com uma camiseta básica e um par de sapatos elegantes para finalizar o visual.

Estilo casual chic

Aposte em uma calça jeans de corte reto e combine-a com uma blusa de seda soltinha. Esse contraste entre o casual e o elegante é perfeito para um look sofisticado, mas descontraído. Acrescente acessórios como um colar statement ou brincos delicados para adicionar um toque de brilho.

Toque feminino com peça estampada

Escolha uma calça ou saia jeans e combine-a com uma camisa ou um colete estampado. As estampas florais ou geométricas são ótimas opções para trazer um toque feminino e divertido ao visual. Para um look mais refinado, experimente colocar a camisa por dentro da calça e adicionar um cinto fino para marcar a cintura.

Elegância casual com suéter

Para um visual confortável e elegante, combine sua calça jeans favorita com um suéter soltinho. Opte por um suéter de tricô com texturas ou padrões interessantes. Complete o look com um par de botas de tornozelo para um toque moderno e estiloso.

Acessórios poderosos

Não subestime o poder dos acessórios! Independentemente do estilo de calça jeans que você escolher, adicione um toque final com acessórios marcantes. Lenços coloridos, bolsas elegantes e óculos de sol estilosos podem elevar instantaneamente seu look e trazer uma sensação de juventude.

Com essas dicas práticas, você está pronta para criar looks deslumbrantes e se sentir elegante e jovial, não importa a idade!

