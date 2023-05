Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar seu caminho.

Confira a mensagem que seu signo recebe dos anjos a seguir:

Áries - Arcanjo Baraquiel

Você tem que buscar dentro de si aquela espiritualidade que irá confortá-lo nos momentos de maior necessidade. Hora de encontrar sua verdadeira identidade.

Touro - Arcanjo Gabriel

Criatividade, inspiração e autoconfiança irão ajudá-lo a alcançar os objetivos que você definiu para si mesmo na vida. Remova esses pensamentos negativos de sua mente em paz e pureza.

Gêmeos - Arcanjo Hanael

Você está sob muita pressão e estresse por causa de todas as dificuldades. Peça ao anjo para ajudá-lo a encontrar a calma para que sua mente reflita e encontre uma solução.

Câncer - Arcanjo Adnachiel

Para alcançar harmonia e paz em seu ambiente, você deve ter uma atitude positiva para resolver problemas. Fortaleça o otimismo e progresso em seu coração.

Leão - Arcanjo Barkiel

Você tem que proteger seu coração dos maus pensamentos de terceiros. Lute contra isso com energias positivas, obtendo o controle emocional e compreensão.

Virgem - Arcanjo Uriel

A vida o recompensa com prosperidade e muito amor, mas você também deve se doar com generosidade e bondade. Acabe com a insegurança.

Libra - Arcanjo Hamaliel

Você precisa aprender com seus erros e continuar a melhorar a si mesmo ao longo do caminho. Reflita sobre o que o afeta e encontre uma solução que ajude seus entes queridos a seguir em frente. Peça sabedoria ao anjo Hamaliel para seguir em frente.

Escorpião - Arcanjo Verchiel

Quando você se sente fraco, a dúvida ganha terreno. Não permita que seu coração fique nessa encruzilhada, busque o equilíbrio e a paz no amor.

Sagitário - Arcanjo Muriel

Você precisa de paz e harmonia para voltar ao seu lar, depois de passar por momentos difíceis. Com amor e compreensão você vai conseguir. Peça ao anjo para remover a tristeza e curar seu coração para que você possa alcançar o que deseja.

Capricórnio - O Arcanjo Ambriel

Você deve escolher as palavras apropriadas para resolver sua vida amorosa frente a frente. Peça ao anjo para ajudá-lo a curar o coração e ter compressão para resolver

Aquário - Arcanjo Hanabiel

Você precisa se sentir protegido porque está em um momento emocional muito vulnerável. Tenha calma e paciência porque tudo se resolverá com confiança e amor para seguir em frente.

Peixes - Arcanjo Malchedael

Tire forças do seu coração para enfrentar o momento difícil que você está passando. Tornar-se consciente da situação e da compreensão ajudará bastante. Você estará acompanhado para enfrentar todos os obstáculos.

