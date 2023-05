Confira 2 moedas de 50 centavos que atualmente podem valer mais de R$ 5 mil!

Por incrível que pareça, algumas moedas, itens pouco utilizados atualmente, podem valer mais do que você imagina.

Mas para que estas moedas subam o seu valor de mercado, é preciso que elas apresentem algumas características específicas.

As moedas de 50 centavos a seguir juntas podem valer mais de R$ 5 mil reais, segundo o TikTok RNF Coleções, mas para isso elas precisam apresentar pequenos erros.

Menos valiosa, a primeira é uma moeda de 50 centavos sem o número zero, confeccionada em 2012. O valor desse item no catalogo de moedas raras é de R$ 1.600.

LEIA TAMBÉM: Essa moeda de 1 centavo que pode valer até R$ 300!

A outra também é uma moeda de 50 centavos, porém bem mais valiosa. No local que deveria ser o busto de Manuel Deodoro da Fonseca ou Barão de Rio Branco, presente nas moedas desse valor, é preciso ter a figura de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, personagem encontrado na moeda de 5 centavos. Caso você encontre uma moeda de 50 centavos de 2012 com as figuras trocadas o item pode valer R$ 4 mil.

Moeda de 1 Real antiga pode valer R$ 850 reais se apresentar um simples detalhe

Outra moeda valiosa é o item de 1 real de 1994, que pode valer ate R$ 850 caso apresente um simples erro.

O item em questão pode valer R$ 250 caso apresente o reverso horizontal. Já a moeda com reverso invertido pode valer até R$ 850.

Veja mais detalhes sobre a moeda a seguir e confira os bolsos e o cofrinho para saber se você tem uma destas!

LEIA MAIS:

⋅ Moeda comemorativa de 1 real pode valer mais de R$ 6 mil! Veja se você tem uma dessas

⋅ Veja quais são as moedas mais RARAS e VALIOSAS do Brasil

⋅ Guarda moedas? Estes dois itens de 50 centavos podem valer R$ 5 mil!