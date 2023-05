A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou recentemente, no canal oficial do YouTube, uma inédita sonificação espacial.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, esta sonificação de dados da estrela V838 Monocerotis, ou V838 Mon, mostra duas imagens do Hubble tiradas com quase sete meses de diferença.

O Telescópio Espacial Hubble é um dos mais renomados telescópios espaciais da astronomia moderna que orbita fora da atmosfera terrestre.

“Um pulso de luz da estrela central ilumina nuvens de poeira e gás ao redor de V838 Mon”, informou na divulgação.

A revelação sombria da sonificação de V838 Monocerotis divulgada pela NASA

Sem ondas sonoras, o arquivo é uma sonificação de dados. O resultado impressionante acabou viralizando nas redes sociais.

Esta estrela está localizada a cerca de 20.000 anos-luz de distância, na borda externa da nossa Via Láctea.

Ainda de acordo com as informações, nesta sonificação, os cientistas mapearam o brilho para o tom e o volume, e as estrelas ao redor são ajustadas para as notas musicais. Confira registro impressionante:

Texto com informações da NASA

