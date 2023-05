Os signos que manipulam no amor, mas jogam a culpa no outro

Quando se trata de manipulação, alguns signos do zodíaco sabem como agir, mesmo assim não estão isentos de serem pegos. A diferença é que quando isso acontece, eles ainda conseguem jogar a culpa no outro.

Confira quais signos são:

Leão

O leonino pode manipular quando sente que está apenas dando o troco de alguma falha que o outro cometeu primeiro. Quando isso acontece, ele minimiza seus erros ou comportamentos ruins com várias justificativas e pode apelar para o drama, fazendo o outro o outro se sentir culpado por toda a confusão.

Virgem

O virginiano pode acabar caindo na manipulação para pressionar o outro a fazer o que ele quer ou espera. Isso acontecerá de forma sutil, mas depois tende a ficar bem evidente. Se houver algum tipo de confronto, esse signo usará sua inteligência para provar que apenas estava tentando fazer o que é certo.

Libra

O libriano pode parecer inofensivo quando se trata de manipulação, mas a verdade é que esse signo irá induzir o outro a fazer o que ele deseja com bastante lábia. Se for pego exercendo excesso de controle, negará tudo e certamente mostrará todas as vezes que ele pode ter sido manipulado, mas não tinha percebido até agora.

Escorpião

O escorpiano é um dos signos que mais pode manipular sutilmente sem ser descoberto. No entanto, quando é pego fazendo isso, mostrará o quanto está sendo injustiçado, se colocando no lugar de vítima e elevando o drama o máximo que puder para que diversos problemas retornem das cinzas também.