Os signos mais afetados pela entrada do Sol em Gêmeos em 2023

O Sol acaba de entrar em Gêmeos, um dos signos mais espirituosos e comunicativos do zodíaco. Essa energia pode ser intensa, rápida e trazer muitas mudanças para a vida de alguns signos, que lidam com essa energia bem de perto agora, mas nem sempre estão acostumados.

Confira quais são:

Virgem

O perfeccionismo e a exigência que o deixa frustrado podem ser ainda mais forte nessa fase em que as pessoas estão mais criativas e improvisando. Tente entrar na onda e não ligue mais para ser perfeito, pois é momento apenas de direcionar o foco e a energia para fazer aquilo que o inspira ou realizar as tarefas com maestria. Quem entender o ritmo dessa fase irá brilhar e se destacar muito no trabalho, ficando com uma ótima reputação.

Sagitário

Os relacionamentos e parcerias estão em foco, o que guiará seus desejos, impulsos e atitudes. É hora apenas de ter cuidado para não negligenciar outras partes da vida ou exercer muita pressão em sua vida amorosa. Fortalecer, cuidar e começar a colocar em prática é melhor do que apenas se deixar iludir em sonhos e amores platônicos, pois as expectativas mal resolvidas não contribuem em nada. Renove rotinas, relações e tudo o que faz sua vida ser ela.

Peixes

A atenção está voltada para a família e suas raízes, fazendo muitos olharem para questões profundas de pertencimento ao mundo e criança interior. Hora de reavaliar com calma e amor para não se pressionar. Algumas vivencias precisam ser aceitas e transformadas em lições sábias. Sua identidade pode sempre passar por transformações e a essência evolui a partir dos entendimentos. Não se apegue ao que já não vale mais a pena!

